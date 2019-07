Esporte Após filho nascer prematuramente, Cueva viaja ao Peru e desfalca o Santos no Rio Peixe enfrenta o Botafogo, neste domingo, às 11 horas, no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Santos terá o desfalque do meia Cueva na partida contra o Botafogo, neste domingo, às 11 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O seu terceiro filho nasceu de forma prematura, de sete meses, e o jogador foi liberado nesta sexta-feira para viajar ao Peru. Ele retornará na próxima terça ao Brasil, dia de folga ao e...