Após confirmar acerto com atacante Aylon, de 27 anos e 1,80m, que foi emprestado até o fim do ano pela Chapecoense, o Atlético ainda busca mais um jogador no mercado. O Dragão quer um meia, que possa atuar pelos lados do campo.

Apesar de o prazo para inscrição de jogadores, na Série B, terminar na segunda-feira (7), o clube espera fechar nesta sexta-feira (4) com a última contratação para atuar pelo clube até o final da atual temporada.

Aylon deve fazer exames nesta sexta e assinar contrato para que seja regularizado segunda. Nesta sexta-feira, meia atacante Victor Paraíba, de 21 anos, que veio do CSA e estreou na derrota para o Guarani, será apresentado no Atlético.