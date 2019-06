Esporte Após fechamento da 1ª fase, Brasil enfrenta Paraguai nas quartas de final Com empate entre Japão e Equador, pelo Grupo C, seleção brasileira terá paraguaios como adversários em Porto Alegre, na próxima quinta-feira (27) pelas quartas de final

No Mineirão, em Belo Horizonte, Japão e Equador fizeram jogo em busca de classificação como um dos melhores terceiros colocados. Entretanto, o esforço foi em vão, pois com o empate, 1 a 1, as duas seleções foram eliminadas, nesta segunda-feira (24). Com isso, o adversário do Brasil nas quartas de final da Copa América, na próxima quinta-feira (27), às 21h30, na Arena do ...