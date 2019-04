Esporte Após exames no São Paulo, Tchê Tchê afirma que vai trabalhar muito e falar pouco Jogador é a nona contratação da equipe na atual temporada

Confirmado como nono reforço do São Paulo na temporada 2019, o meio-campista Tchê Tchê visitou o CT da Barra Funda nesta terça-feira, vestiu a camisa de treino do clube e falou sobre seus primeiros planos e de detalhes da negociação. A apresentação oficial ainda não está marcada. "Desde que iniciaram as conversas, eu fiquei muito ansioso. Minha vontade foi estar a...