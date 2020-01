Esporte Após estreia, técnico do Atlético-GO diz que início no Goianão é moralizador Cristóvão Borges fez sua primeira partida no comando do Dragão e viu equipe construir placar de 5 a 0 sobre o Goiânia pela 2ª rodada do Campeonato Goiano

O técnico Cristóvão Borges comemorou a goleada por 5 a 0 do Atlético sobre o Goiânia, mas diz que o resultado na 2ª rodada do Campeonato Goiano, neste domingo (26) não ilude o elenco e a comissão técnica. Apesar disso, o início atleticano no Estadual é moralizador. "É o segundo jogo ainda, a equipe tem potencial para evoluir, vai evoluir, nós precisamos disso. ...