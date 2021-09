Esporte Após estreia precoce no Atlético-MG, Diego Costa ganha tempo por 100% da forma física O ex-atacante da seleção espanhola balançou as redes do Bragantino e garantiu um ponto importante para sua equipe, que lidera o Campeonato Brasileiro

O atacante Diego Costa foi mais uma contratação bombástica do Atlético-MG, dando ainda mais peso a um esquadrão montado para a busca de grandes títulos em 2021. Ainda longe da forma física ideal, já que havia disputado sua última partida oficial em dezembro do ano passado, o hispano-brasileiro ainda assim já deixou boa imagem em sua estreia com a camisa do Galo. Agora, num mo...