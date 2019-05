Esporte Após estreia, Gustavo Mosquito é apresentado no OBA Atacante de 21 anos, que entrou no 2º tempo da derrota para o Vitória em Salvador, chega por empréstimo do Corinthians, e tem o acesso à Série A como objetivo.

O Vila Nova apresentou na tarde desta segunda-feira (6) o atacante Gustavo Mosquito. O jogador já havia estreado pelo Tigre no fim de semana, quando entrou no 2º tempo diante do Vitória, no Barradão, e pode até aparecer como titular para o jogo desta terça-feira, contra o Juventude, pela Copa do Brasil. Revelado pelas categorias de base do Coritiba, onde trabalhou com o ...