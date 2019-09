Esporte Após estreia com assistência, meia do Goiás diz viver um sonho Kaio Nunes deu passe para o gol de Yago Felipe, o 3º da goleada sobre o Fluminense. Jogador de 23 anos quer mostrar serviço nos treinos para conquistar confiança do técnico Ney Franco

A vitória sobre o Fluminense, no último domingo (22), deu novo ânimo para o Goiás. A energia do time está renovada, assim como o próprio elenco esmeraldino. A decisão do técnico Ney Franco de apostar nos jovens se mostrou acertada e satisfez tanto o treinador como a torcida. Além dos volantes Breno e Miguel Figueira, o meia ofensivo Kaio Nunes fez sua estreia no Brasile...