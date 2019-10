Esporte Após estreia, Barroca terá tempo para melhorar Atlético Dragão fica no 0 a 0 com Botafogo/SP, fora. Time chega ao 5º jogo sem vitória e precisa evoluir ofensivamente para buscar acesso faltando oito rodadas

O Atlético tem, a partir desta sexta-feira (18), uma semana cheia de trabalho para fazer outro jogo decisivo, na próxima sexta-feira (25), diante do América (MG), no Estádio Antônio Accioly. Será um tempo para que o novo técnico, Eduardo Barroca, possa devolver ao Dragão o estilo de jogo ousado que mostrou antes. O time atleticano terá de fazer diferente do que fez nest...