Esporte Após 'erro grave', Guga pede desculpas a atleticanos e volta a treinar com grupo Na concentração do Galo, Jogador publicou um vídeo, depois apagou, na qual comemorava a conquista do título da Copa Libertadores pelo Flamengo

Dois dias após ser cortado da concentração do Atlético Mineiro para o confronto com o Athletico Paranaense por ter divulgado vídeo nas redes sociais em que comemorava a conquista do título da Copa Libertadores pelo Flamengo, o lateral-direito Guga voltou a se manifestar, mas agora em tom de desculpas. Ele afirmou ter errado em seu ato e retomou a rotina de treinos após r...