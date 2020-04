Esporte Após encerramento da Superliga de Vôlei, atual vice-campeã dispensa elenco Clube iniciará a próxima edição com atletas da base

A crise financeira gerada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), que levou ao encerramento precoce da temporada 2019/2020 da Superliga Masculina, pegou em cheio o Sesi-SP, vice-campeão das duas últimas edições do torneio e atual campeão da Copa Libertadores de Vôlei. O time anunciou que não renovará os contratos do elenco profissional, que terminam no próximo d...