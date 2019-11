Esporte Após empate, torcida do Vila Nova mostra decepção e esperança Torcedores viram mais um tropeço do Tigre no Serra Dourada, mas evitaram jogar a toalha

Tristeza. Esse foi o sentimento escolhido por parte da torcida do Vila Nova para definir a campanha do time na Série B. Seja nas cadeiras ou nas arquibancadas, Sul ou Norte, do Serra Dourada a decepção pelo ano colorado no Brasileiro estava presente entre os vilanovenses que acompanharam, nesta quarta-feira (20), o empate com o Oeste. Apesar do sentimento, sozinhos, acompanha...