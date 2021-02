Assim como o zagueiro Éder, o técnico Marcelo Cabo criticou a arbitragem liderada por Marcelo de Lima Henrique, após o empate do Atlético-GO por 1 a 1 com o Santos. Na opinião do treinador rubro-negro, seu xará teve influência no resultado com a expulsão do meia Matheus Vargas e o pênalti marcado para o Peixe.

No lance da penalidade do time alvinegro, o zagueiro Éder desviou um cruzamento com o braço. Questionado o que pode fazer para evitar que novas penalidades, com toques na mão e/ou braço, sejam marcadas contra o Atlético-GO, o treinador disse que apenas cortando os braços de seus jogadores.

“Só se eu cortar o braço do jogador. O braço é o ponto de equilíbrio para o jogador saltar. O futebol precisa rever a marcação de pênalti. O que eu vou fazer? Vou cortar o braço do jogador? Futebol é esporte de contato, os pênaltis contra o Atlético-GO sempre são de VAR. Sou a favor do pênalti quando há o toque intencional ou quando o jogador aumenta o espaço e tem o contato. A bola resvalada é complicada”, opinou Marcelo Cabo.

O treinador também disse que a arbitragem influenciou no resultado da partida. “Eu conheço o Marcelo (de Lima) há anos, tenho muito respeito, mas esteve em noite infeliz. Quando o árbitro desagrada as duas equipes, isso resume a atuação da arbitragem. Ele foi fundamental para nos tirar a vitória. Foi uma arbitragem confusa, infeliz, que interferiu no resultado”, comentou o técnico rubro-negro.

Marcelo Cabo, no entanto, valorizou seus jogadores. “Lutaram até o final. Com menos um, foram guerreiros. O campo não estava legal, bem encharcado. Nossa equipe é de transição apoiada, de passe e o gramado nos prejudicou um pouco. No final, pela circunstância da expulsão injusta e da arbitragem que interferiu no placar, a gente leva um ponto importante para a trajetória na competição”, frisou.

Durante boa parte da partida, o Atlético-GO precisou se defender. O Santos chegou a ter mais de 70% de posse de bola em determinados períodos da partida.

“Sempre falo que dentro de um jogo, tem vários jogos. Sem a bola temos que marcar forte e tentar recuperar a bola o mais rápido possível. Com a bola, ser eficiente e sair o mais rápido possível. Fomos muito bem com e sem a bola. O time está eficiente, marcamos por zona, construímos. Preciso ressaltar que eles (jogadores) estão levando para o campo o que nós treinamos”, analisou Marcelo Cabo.