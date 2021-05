Esporte Após empate na Sul-Americana, presidente do Atlético-GO critica arbitragem Dirigente também deixou claro que não gostou das substituições dos atacantes Zé Roberto, artilheiro do time na Sul-Americana (dois gols), e Janderson, que tinha cartão amarelo

O Atlético-GO novamente empatou de 0 a 0 em casa, no Estádio Antônio Accioly, na noite desta quarta-feira (12). Dessa vez, o Dragão parou no Palestino (Chile), lanterna do Grupo F e eliminado após o resultado. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, criticou a arbitragem, principalmente pelos cartões amarelos e vermelhos. Também repetiu o que disse ao POPULAR, ...