Esporte Após empate na Argentina, elenco do Cruzeiro ganha folga e foca no Brasileirão O próximo compromisso será contra o Athletico-PR, neste sábado, às 19 horas, no estádio do Mineirão

O Cruzeiro já está de volta a Belo Horizonte depois do empate sem gols contra o River Plate, na terça-feira, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A delegação deixou a Argentina poucas horas depois do jogo e chegou à capital mineira na madrugada desta quarta. Todos ganharam folga de um dia e voltam a...