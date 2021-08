Esporte Após empate em casa, presidente do Atlético-GO diz que resultado precisa ser valorizado Dirigente disse que a equipe teve bom comportamento e que todos os jogadores estavam empenhados

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, costuma ser crítico e duro quando o time não se mostra convincente. O dirigente preferiu avaliar o empate de 0 a 0 com o Internacional, na noite deste domingo (29), no Estádio Antônio Accioly, por outro aspecto, o de que o Dragão não teve um resultado ruim, mesmo que a sequência sem vitória em casa seja algo que incomoda o c...