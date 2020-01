Esporte Após empate em amistoso, Vila Nova faz coletivo com equipe sub-17 De olho no jogo-treino deste sábado (18), técnico Ariel Mamede colocou o time reserva para enfrentar os garotos da base do Tigre

No treino desta sexta-feira (17), o técnico Ariel Mamede comandou um coletivo do time principal contra os garotos da equipe sub-17 do Vila Nova. Atletas que entraram em campo, devem formar a equipe titular no jogo-treino, deste sábado (18), contra o Real-DF. A partida será o quarto e último teste realizado pelo Vila Nova antes da estreia no Campeonato...