Esporte Após empate, Eduardo Barroca exalta empenho dos jogadores do Atlético-GO Treinador atleticano valorizou a atuação da equipe rubro-negra e destacou a qualidade do Fortaleza

O Atlético-GO chegou a cinco jogos sem derrota e sem sofrer gol sob direção do técnico Eduardo Barroca. O empate de 0 a 0 com o Fortaleza, na noite desta quinta-feira (17), no Estádio Antônio Accioly, foi analisado pelo treinador como parte de uma disputa e equilíbrio tático entre as duas equipes, que se destacam nesse início de Série A. Para o técnico atl...