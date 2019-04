Esporte Após eliminar Rafael Nadal, Fabio Fognini é campeão do Masters 1000 de Montecarlo Italiano de 31 anos é o 18º do ranking mundial e venceu o sérvio Dusan Lajovic, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4

O tenista Fabio Fognini conquistou o título mais importante de sua carreira, neste domingo (21), ao derrotar o sérvio Dusan Lajovic (48º do ranking) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h38, e se sagrar campeão do Masters 1000 de Montecarlo. Na semifinal, o italiano, de 31 anos, 18º do ranking mundial, havia derrotado o espanhol Rafael Nadal, dono de 11 taças...