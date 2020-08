Esporte Após eliminações, Goiás mantém meta no Brasileiro e vai ao mercado Diretoria esmeraldina espera evolução da equipe e quer terminar na parte superior da tabela da Série A. Clube procurar reforços, mas não vai investir pesado

A eliminação na 3ª fase da Copa do Brasil rompeu com os planos do Goiás de chegar em fases mais agudas da importante competição nacional. O trabalho agora é para não tornar a queda um trauma dentro do clube a ponto de atrapalhar a sequência na Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria esmeraldina vai buscar reforços no mercado, enquanto a nova comissão técnica terá te...