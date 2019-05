Esporte Após eliminação, torcedor critica Danilo e cria vaquinha para tirar jogador do Vila Nova Lucas Santos, de Goiânia, criou em um site de arrecadação uma vaquinha para reunir R$ 1 milhão para acertar rescisão do meia com o Tigre

Um torcedor do Vila Nova criou nesta quarta-feira (8), uma vaquinha para arrecadar R$ 1 milhão para pagar a rescisão do meia Danilo, jogador do Tigre. O atleta de 39 anos perdeu uma cobrança de pênalti, terça-feira (7), na eliminação da equipe colorada na Copa do Brasil. Na publicação, Lucas Santos, que assina como criador da vaquinha, explica que quer arrecadar...