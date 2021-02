Esporte Após eliminação no Mundial, Palmeiras recebe o Fortaleza pelo Brasileiro Depois de 13 horas de viagem, o elenco alviverde desembarcou na capital paulista na sexta-feira (12) e iniciou preparação

Três dias após deixar o Mundial de Clubes da Fifa, disputado no Qatar, com a pior campanha de um clube sul-americano, o Palmeiras voltará a jogar o Campeonato Brasileiro neste domingo, em partida contra o Fortaleza, no Allianz Parque, às 18h15 (TNT e Premiere transmitem). Depois de 13 horas de viagem, o elenco alviverde desembarcou na capital paulista na sexta-feira (12) s...