Esporte Após eliminação na Copa Sul-Americana, Sanchez garante a permanência de Carille Presidente do Corinthians disse que o treinador só sairá do comando da equipe paulista no final do contrato, em dezembro de 2020, ou se o técnico quiser sair antes

O presidente Andrés Sanchez garantiu a permanência do técnico Fábio Carille no comando do Corinthians. A declaração do dirigente veio logo após o empate por 2 a 2 contra o Independiente Del Valle, na noite de quarta-feira, em Quito, no Equador, que resultou na eliminação da equipe alvinegra nas semifinais da Copa Sul-Americana. Visivelmente irritado com os question...