Esporte Após eliminação na Copa do Brasil, Bolívar quer incentivo 90 minutos contra Goiás Técnico lamenta revés contra Ponte Preta, exalta atuação da equipe e espera força de mando de campo para buscar reabilitação no Goianão

Um dia após a eliminação na Copa do Brasil, o técnico Bolívar já pensa no clássico contra o Goiás, no próximo domingo (1), às 16 horas, no OBA. Pela primeira vez na maior rivalidade goiana, o treinador do Vila Nova espera que o mando de campo conte a favor de sua equipe. “É um torcedor que conheço por jogar contra. Tem paixão. Agora, quero essa torcida do meu la...