Esporte Após eliminação, Jaraguá quer virar a página e foca em retomada no Estadual Gavião da Serra volta a campo na quarta-feira (31), contra o Goiás, no reinício do Goianão 2021 e quer esquecer queda na Copa do Brasil

O Jaraguá estreou e se despediu da Copa do Brasil nesta sexta-feira (27), com uma goleada, de 4 a 1, sofrida para o Manaus, que resultou na eliminação do Gavião da Serra na 1ª fase do torneio nacional - o jogo foi disputado no Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Agora, o time goiano volta as atenções para o Campeonato Goiano e também se prepara p...