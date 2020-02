Esporte Após eliminação, goleiro Cássio vê Corinthians focado para o clássico Time foi eliminado ainda na segunda fase da Copa Libertadores da América para o Guaraní do Paraguai. Neste sábado (15), o elenco enfrenta o São Paulo no Morumbi

A eliminação do Corinthians ainda na segunda fase da Copa Libertadores da América para o Guaraní do Paraguai, quarta-feira, em Itaquera, é passado. A afirmação é do goleiro Cássio um dia antes do clássico com o São Paulo, neste sábado, às 19h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Para ele, não adianta remoer uma situação que não tem mais volta. "Pressão sempre vai hav...