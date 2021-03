Esporte Após eliminação, Goianésia comunica saída de técnico Azulão do Vale caiu na 1ª fase da Copa do Brasil ao perder para o CRB, no Rio, por 3 a 2

No dia seguinte à eliminação do Goianésia na 1ª fase da Copa do Brasil, o Azulão do Vale comunicou a saída do técnico Luan Carlos do comanda da equipe, neste domingo (28). O clube disse que foi um pedido do treinador, que alegou motivos pessoais para deixar o time. De acordo com o presidente Marco Antônio Maia, a intenção é anunciar novo treinador ainda neste doming...