Esporte Após eliminação e goleada, Goiás não pretende mudar planejamento Presidente do clube reafirma confiança em planos e diz que clube busca reforços para o time

A eliminação precoce na Copa do Brasil e a goleada sofrida para a Aparecidense são tratados como resultados pontuais que não vão mudar o rumo do planejamento do futebol esmeraldino neste início de temporada. A diretoria tem como foco principal a participação na Série B e procura reforços para qualificar o elenco.Na Serrinha, há a compreensão de que a equipe, formada por muito...