Esporte Após duas semanas, Hailé Pinheiro se recupera da Covid-19 e ganha alta Dirigente esmeraldino ficou internado para se tratar da doença e seguirá sendo observado em casa

Após duas semanas de internação para tratar da Covid-19, o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Hailé Pinheiro, de 84 anos, recebeu alta hospitalar e foi liberado para voltar para casa. O dirigente foi internado por precaução da família, por se tratar de uma pessoa do grupo de risco, e ficou sob observação médica durante duas semanas. Em casa, Hailé Pinhei...