Esporte Após duas semanas de preparação, Goiás se cobra por vitória Diante da Chape, alviverde inicia desafio duplo em quatro dias pela Série A do Campeonato Brasileiro

Após duas semanas sem jogos, o Goiás terá uma sequência de duas partidas em quatro dias. O primeiro desafio é nesta segunda-feira, às 20 horas, contra a Chapecoense, no Estádio Serra Dourada, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por vir de uma derrota, para o CSA, por 1 a 0, e por causa do tempo estendido de preparação, o único cenário cogitado internamente, e também pela t...