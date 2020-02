Esporte Após duas reuniões, Jaraguá demite o técnico Lucas Oliveira Desgaste entre o treinador e o presidente Silvano Martins seria um dos motivos para a saída do profissional. Gavião da Serra possui permanência confirmada e lidera o Goianão 2020

A principal sensação do futebol goiano em 2020 está em crise. O Jaraguá anunciou a demissão do técnico Lucas Oliveira, neste domingo (23), um dia após o clube perder a invencibilidade no Estadual depois da derrota, por 1 a 0, no clássico com o Goianésia. O treinador foi comunicado da sua demissão em uma reunião na manhã deste domingo. Duas reuniões definiram a saíd...