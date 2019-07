Esporte Após duas etapas com mortes, SuperBike Brasil tem corrida conturbada, mas sem casos graves Paulista Eric Granado volta a brilhar, vence a 3ª corrida consecutiva em 2019 e assume a liderança da principal categoria

Foi um fim de semana de retomada do espírito de luta na pista. Após duas provas consecutivas com mortes, o SuperBike Brasil passou por Goiânia com novas medidas de segurança e sem casos tristes. Na 4ª etapa da temporada, a primeira corrida no ano a ser disputada fora de Interlagos, em São Paulo, o autódromo goianiense recebeu bom público, que, mesmo sob forte calor, g...