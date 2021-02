Esporte Após duas derrotas, Vila Nova tenta recuperar forças Tigre apresentou queda de rendimento após iniciar sequência de partida com menos de quatro dias de intervalo entre um jogo e outro

Jogos seguidos com alto nível de exigência em um intervalo médio de menos de quatro dias, em média, em 2021 faz o Vila Nova acreditar que esse é o principal motivo para explicar as derrotas para o Jaraguá e Brasiliense, que, respectivamente, eliminou o Tigre do Goianão e deixou o time colorado em desvantagem na busca pela final inédita na Copa Verde. O argumento é uti...