Esporte Após dores no joelho, Neymar volta a treinar com a seleção nesta sexta Assessoria de imprensa da CBF confirmou que jogador foi a campo e posteriormente divulgou imagens do atleta treinando com bola

O atacante Neymar participou das atividades físicas da seleção brasileira em um dos gramados da Granja Comary, em Teresópolis, na manhã desta sexta-feira (31), e foi liberado para treinar com bola com o restante do grupo na parte da tarde. A informação é da assessoria de imprensa da CBF. Neymar sentiu dores no joelho esquerdo na terça-feira, já nos minutos finais de t...