Esporte Após ‘dor’ por empate, Dragão terá quatro jogos em dez dias na Série B

O empate com o Bragantino (1 a 1), no Estádio Antônio Accioly, foi lamentado pelos jogadores do Atlético. O Dragão vencia o líder até os 48 minutos do segundo tempo, quando o clube paulista fez o gol de empate, no vacilo defensivo. Agora, o time atleticano disputa quatro partidas seguidas, três delas fora de casa, no curto espaço de dez dias.Pela ordem, o Dragão sairá para enfrent...