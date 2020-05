Esporte Após dois meses de home office, volante do Atlético-GO resume momento: 'tem de esperar'

O Atlético está completando, nesta terça-feira (19), dois meses desde os jogos que foram suspensos por causa da pandemia do coronavírus. Desde então, elenco e comissão técnica atleticanos foram liberados pelo clube e têm só trabalhado em regime de home office.Primeiro, seria a decisão da vaga à fase da 4ª Copa do Brasil, em Porto Alegre, diante do São José-RS, numa quinta...