Esporte Após dois meses, Atlético-GO segue aposta em Eduardo Souza Após dois meses da demissão de Cristóvão Borges, Dragão mantém aposta em interino

No dia 25 de fevereiro, logo após empatar com o Anápolis (0 a 0), o presidente do Atlético, Adson Batista, chamou o então técnico do time, Cristóvão Borges, para anunciar a demissão dele e do assistente, o português José Quadros. Era fim de Carnaval, o Dragão disputava a liderança do Goianão com o Jaraguá e a opção foi reconduzir ao cargo o auxiliar da comissão técnic...