Esporte Após dois jogos em branco, Vila Nova planeja voltar a marcar Time colorado acredita que evolução na criação ofensiva poderá ajudar a encerrar o período sem balançar as redes adversárias e encaminhar classificação à 2ª fase

O Vila Nova não tem pretensão de deixar que dúvidas passem a pairar sobre a OBA na reta final da fase de grupos da Série C. Um dos pontos que o Tigre trabalha para que não se torne um problema é o ataque. Dois jogos seguidos é o máximo que a equipe colorada ficou sem balançar as redes adversárias no ano, coincidentemente é a atual sequência do clube, que encara o Botafo...