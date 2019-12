Esporte Após dois anos, Rafinha se despede do Goiás Meia-atacante, que sofreu com várias lesões, participou de 45 partidas e anotou seis gols pelo clube esmeraldino

O meia-atacante Rafinha não permanece no Goiás em 2020. O contrato do jogador de 27 anos se encerra no final de dezembro e o clube esmeraldino não acertou renovação contratual. A passagem de Rafinha no Goiás durou duas temporadas. Fez 32 jogos e quatro gols em 2018, e 13 partidas e dois gols em 2019. No período, sofreu com várias lesões, incluindo uma fratura no tor...