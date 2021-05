Esporte Após dois anos no clube, lateral se despede do Goiás Yago Rocha, de 26 anos, teve contrato encerrado com o clube esmeraldino e não houve renovação

Sem renovação contratual com o Goiás, o lateral direito Yago Rocha, de 26 anos, se despediu do clube esmeraldino nesta quinta-feira (6). A passagem do jogador na Serrinha durou dois anos. Contratado junto ao Goiânia após se destacar no Campeonato Goiano de 2019, Yago Rocha teve vínculo de dois anos com o Goiás. Em sua discreta passagem, Yago Rocha dispu...