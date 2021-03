Esporte Após dois anos, auxiliar e técnico interino deixa o Atlético-GO Eduardo Souza estava no clube direto desde o início de 2019

Desde o início de 2019 na comissão técnica do Atlético-GO, o auxiliar Eduardo Souza deixa o Atlético-GO. Na manhã desta quarta-feira (3), o clube informou que o profissional não ficará no Dragão porque vai cuidar de "questões pessoais" e, por isso, deixou a comissão técnica atleticana. João Paulo Sanches dirigirá a equipe neste começo de temporada, até que o c...