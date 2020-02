Esporte Após dois anos, Anápolis e Anapolina reeditam rivalidade local Apesar da previsão de chuva, a expectativa é de 5 mil pessoas no estádio Jonas Duarte. Quando se enfrentaram nas duas últimas vezes, a Xata se deu melhor e bateu o Galo: 1 a 0 e 3 a 1

Anápolis e Anapolina disputarão o clássico da Manchester goiana, às 16 horas, no Estádio Jonas Duarte. Na Xata, que perdeu quatro vezes e segura a lanterna do Estadual, a novidade será a estreia do técnico Artur Neto e de dois jogadores que já passaram pelo futebol goiano: o volante Feijão (ex-Atlético, em 2015) e o atacante Rafhael Lucas (campeão do Estadual 2016, n...