Esporte Após dirigir treino sem Henrique e Urso, Carille estuda opções para escalar time

O técnico Fábio Carille não deu pistas do Corinthians que entrará em campo na final do Campeonato Paulista, domingo (21), contra o São Paulo, em Itaquera. A principal dúvida reside sobre onde ele colocará o volante Ramiro. Dependendo da opção, ele pode deixar o time mais ofensivo ou não. A tendência é que Ramiro substitua Junior Urso no meio-campo e escolha um jogador ...