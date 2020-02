Apresentado nesta sexta-feira (21) pelo Atlético-GO, o atacante Júnior Brandão falou que teve dificuldades para se adaptar às diferentes culturas, na Bulgária e no Irã, durante período em que tentou deslanchar a carreira nesses países, após ser negociado com o Ludogorets (Bulgária), em agosto de 2018. De volta ao Dragão, diz que o rubro-negro é o porto seguro.

"Aqui, no Atlético, é um time em que me sinto em casa, sempre fui bem acolhido", disse Júnior Brandão, que marcou nove gols na passagem de quatro meses pelo Dragão. O jogador disse isso ao lembrar que teve dificuldades pra se adaptar à Bulgária. "Fui para o Ludogorets e o técnico era o Paulo Autuori. Atuei em dois jogos, o Autuori saiu e fui afastado. Passei a treinar no time B", citou o atleta.

No Persépolis, do Irã, a principal dificuldade não foi só a cultura islâmica. "A comida é diferente, é um lugar mais fechado, mas sentia muita falta do meu filho (Henry), que tinha só cinco dias quando fui pra lá", citou o atacante que, no futebol goiano, teve passagens por Iporá, Atlético e no Goiás, marcando 15 gols nos três clubes.

Júnior Brandão treina há quase duas semanas no Atlético e diz que já está em condições de fazer a reestreia, apesar de estar há quase seis meses sem atuar. Sobre o retorno ao rubro-negro, afirmou: "Vim com intenção de ajudar o Atlético a permanecer na série A e ir o mais longe possível na Copa do Brasil. Quem sabe, chegar à final da Copa do Brasil", disse o jogador.

Sobre a ascensão rápida na carreira, que teve oito meses do time iporaense até a Bulgária, Júnior Brandão diz que "quando a gente deita e coloca a cabeça no travesseiro, a gente pensa em tudo. Aqui, no Atlético, foi uma passagem muito rápida. Pude fazer muito gols, fui muito feliz aqui. Foi uma decisão muito rápida que tomei, aqui. Já havia pensado em parar com o futebol. Hoje, posso dar uma vida melhor para meu filho", frisou o atacante.