Após dez edições na América do Sul, Rally Dakar de 2020 será na Arábia Saudita

Depois de dez edições consecutivas sendo realizado na América do Sul, o Rally Dakar de 2020 ocorrerá na Arábia Saudita. Os organizadores da tradicional prova de resistência anunciaram a mudança nesta segunda-feira (15), por meio de um comunicado oficial. Os detalhes da próxima edição do mais importante evento de rali do mundo serão divulgados em uma conferência de imprensa...