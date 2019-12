Esporte Após dez anos, futebol goiano volta a ter dupla na Série A Atlético e Goiás vão jogar a elite nacional em 2020. Por outro lado, Série B não terá representante do Estado pela primeira vez desde 2007

O acesso do Atlético neste sábado (30), após empate sem gols com o Sport, garantiu mais um time goiano na elite nacional em 2020. O Goiás, que já está na Série A, terá a companhia do Dragão na próxima temporada. A última vez que isso ocorreu foi em 2010. Será apena a segunda vez que isso ocorre na era dos pontos corridos da competição (desde 2003). Na ocasião...