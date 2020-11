Esporte Após dez anos, Atlético-GO busca título no Sub-20 Dragão encara a Anapolina na final do Torneio FGF e quer encerrar com jejum, que dura desde 2010, sem uma conquista na categoria

Na tarde desta sexta-feira (13), às 15h30, Atlético-GO e Anapolina iniciam a disputa do título do Torneio FGF Sub-20. O primeiro jogo da final será disputado no CT da Rubra, em Anápolis, enquanto a partida da volta será na quarta-feira (18), em Trindade, no Estádio Abrão Manoel da Costa. O Dragão chega à final com 100% de aproveitamento - oito vitórias e o a...