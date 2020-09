Esporte Após desistências de rivais, Vila Nova jogará Brasileiro de Aspirantes Tigre foi convidado pela CBF e disputará a competição pela primeira vez. Serão 16 clubes, com tabela a ser divulgada

O Vila Nova será representante do futebol goiano no Brasileiro de Aspirantes em 2020. A equipe colorada disputará a competição pela primeira vez, essa será quinta edição do torneio. O convite feito pela CBF à diretoria do Tigre, foi feito após desistências de Atlético-GO e Goiás. O Dragão alegou problemas relacionados à pandemia da Covid-19. Enquanto o esmeraldino vai...