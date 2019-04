Esporte Após desfalque na ida, Nicolas está à disposição para pegar Santos Por outro lado, lateral esquerdo Moraes ainda é dúvida para comissão técnica

Na partida de ida contra o Santos, pela 3ª fase da Copa do Brasil, na semana passada, o lateral esquerdo Nicolas foi vetado na concentração do Atlético. O jogador teve de ser levado a um pronto socorro, após ser avaliado com virose. Ele não atuou na vitória do Dragão, por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly. Recuperado, voltou ao Dragão domingo, no triunfo também p...