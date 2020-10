Esporte Após derrotas, Goiás tem sequência dura longe de Goiânia

O Goiás teve sequência de dois jogos em casa como oportunidade para sair da lanterna, da zona do rebaixamento e se inserir no meio da tabela de classificação. Fracassou e, agora, terá de reagir contra as duas melhores equipes da competição e ainda na condição de visitante. A palavra de ordem é superação para engatilhar um novo momento dentro da Série A do Campeonato B...